Adana'da 3,7'lik depremin ardından madende göçük: Bir işçi ağır yaralı

Adana'nın Feke ilçesindeki madende oluşan göçüğün altında kalan bir kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Saimbeyli ilçesinde 20:37'de meydana gelen 3,7 büyüklüğündeki deprem sonucu, Feke ilçesi Kısacıklı Mahallesi Darıbükü mevkisinde bulunan çinko madeninde göçük oluştu.



Diğer işçilerle madende çalışan Arif Karayavuz (29), göçük altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve CANKUR ekipleri sevk edildi.



Ekipler gelen kadar duruma müdahale eden diğer işçiler Karayavuz'u göçükten yaralı olarak kurtardı.



İlk müdahalesi sağlık ekiplerince yapılan Karayavuz, önce Feke Devlet Hastanesine ardından Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.



Karayavuz'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

