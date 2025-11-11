Adana'da 3 katlı binada yangın: 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Aslanpaşa Mahallesi Fehmi Özay Türkay Caddesi üzerinde A. G.'ye ait bir binanın ikinci katındaki dairede çıktı. Saat 23.45 sıralarında meydana gelen yangında ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangına uykuda yakalanan ev sahibi A. G. (56), oğlu M. G. (33), eşi N.G. ve N. G. çocuğu dumandan etkilendikleri için ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, tedbir amaçlı olarak elektrik ve doğal gaz akışı kesildi.

Yangında dumandan etkilenen ailenin hastanedeki tedavileri sürerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.