Adana'da 3 milyon makaron ele geçirildi
Adana'da 3 milyon makaron ele geçirilen kamyonetin sürücüsü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün taşıdığı belirlenen kamyoneti merkez Seyhan ilçesinde durdurdu.
Araçta 3 milyon makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçiren ekipler, sürücüyü gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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