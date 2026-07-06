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Adana'da 3,5 büyüklüğünde deprem

06.07.2026 10:33

Adana'da 3,5 büyüklüğünde deprem
iStockPhoto
NTV - Haber Merkezi
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Adana'nın Saimbey ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Saimbey olan 3,5 büyüklüğünde deprem oldu.

 

Saat 10.12'de meydana gelen deprem 8,4 kilometre derinlikte gerçekleşti.

 

Depreme ilişkin herhangi bir olumsuzluk kaydedilmedi.

SON DEPREMLER LİSTESİ

Kaynak: Afad
LokasyonTarih/SaatEnlemBoylamDerinlikŞiddet
Saimbeyli (Adana)06 Temmuz 2026 10:1237.964436.20478.043.50
Merkez (Uşak)06 Temmuz 2026 09:1038.843329.17757.071.10
Sındırgı (Balıkesir)06 Temmuz 2026 08:4739.187228.24649.371.20
Simav (Kütahya)06 Temmuz 2026 08:1339.240828.983113.751.10
Urla (İzmir)06 Temmuz 2026 08:0238.278626.532511.331.70
Ege Denizi - [26.41 km] Datça (Muğla)06 Temmuz 2026 08:0136.742827.157831.152.90
Sivrice (Elazığ)06 Temmuz 2026 07:5438.439739.049215.911.60
Saimbeyli (Adana)06 Temmuz 2026 07:5237.953636.174210.272.00
Yeşilyurt (Malatya)06 Temmuz 2026 07:4438.323138.24037.200.90
Sındırgı (Balıkesir)06 Temmuz 2026 07:1839.319227.99427.000.90
Marmara Denizi - [20.54 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)06 Temmuz 2026 07:0040.855828.15399.951.60
Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [57.19 km] Çıldır (Ardahan)06 Temmuz 2026 06:4741.458943.86335.811.50
Altıntaş (Kütahya)06 Temmuz 2026 06:2439.063329.912510.421.90
Türkoğlu (Kahramanmaraş)06 Temmuz 2026 06:1837.305836.96867.001.80
Yeşilova (Burdur)06 Temmuz 2026 05:4437.542829.79145.421.80
Pınarbaşı (Kayseri)06 Temmuz 2026 05:3038.730836.38677.081.30
Karapürçek (Sakarya)06 Temmuz 2026 05:2740.672230.57177.030.90
Sındırgı (Balıkesir)06 Temmuz 2026 05:2039.165028.25697.001.80
Vezirköprü (Samsun)06 Temmuz 2026 05:1641.018635.442810.061.20
Bigadiç (Balıkesir)06 Temmuz 2026 05:0839.364428.55147.001.20
Vezirköprü (Samsun)06 Temmuz 2026 05:0741.034735.38449.821.10
Pülümür (Tunceli)06 Temmuz 2026 05:0639.588939.82587.001.10
Sındırgı (Balıkesir)06 Temmuz 2026 04:5639.122528.34286.041.50
Sındırgı (Balıkesir)06 Temmuz 2026 04:2939.211928.14006.980.80
Ula (Muğla)06 Temmuz 2026 04:2237.081128.43286.991.00
Sındırgı (Balıkesir)06 Temmuz 2026 04:1839.178628.28647.051.10
Akdeniz - [156.03 km] Datça (Muğla)06 Temmuz 2026 04:1635.327227.04227.701.60
Sındırgı (Balıkesir)06 Temmuz 2026 04:1239.106728.356411.902.00
Bergama (İzmir)06 Temmuz 2026 04:0439.005627.16008.361.20
Çatak (Van)06 Temmuz 2026 03:4438.071443.06037.001.40
Sındırgı (Balıkesir)06 Temmuz 2026 03:4139.208328.11787.001.40
Merkez (Bolu)06 Temmuz 2026 03:3640.818331.60427.001.00
Karadeniz06 Temmuz 2026 03:3143.326439.719710.652.70
Akdeniz - [24.07 km] Fethiye (Muğla)06 Temmuz 2026 03:2536.408328.863637.441.40
Beypazarı (Ankara)06 Temmuz 2026 03:0540.185831.76067.041.60
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