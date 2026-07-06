Adana'da 3,5 büyüklüğünde deprem
06.07.2026 10:33
SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Saimbeyli (Adana)
|06 Temmuz 2026 10:12
|37.9644
|36.2047
|8.04
|3.50
|Merkez (Uşak)
|06 Temmuz 2026 09:10
|38.8433
|29.1775
|7.07
|1.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Temmuz 2026 08:47
|39.1872
|28.2464
|9.37
|1.20
|Simav (Kütahya)
|06 Temmuz 2026 08:13
|39.2408
|28.9831
|13.75
|1.10
|Urla (İzmir)
|06 Temmuz 2026 08:02
|38.2786
|26.5325
|11.33
|1.70
|Ege Denizi - [26.41 km] Datça (Muğla)
|06 Temmuz 2026 08:01
|36.7428
|27.1578
|31.15
|2.90
|Sivrice (Elazığ)
|06 Temmuz 2026 07:54
|38.4397
|39.0492
|15.91
|1.60
|Saimbeyli (Adana)
|06 Temmuz 2026 07:52
|37.9536
|36.1742
|10.27
|2.00
|Yeşilyurt (Malatya)
|06 Temmuz 2026 07:44
|38.3231
|38.2403
|7.20
|0.90
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Temmuz 2026 07:18
|39.3192
|27.9942
|7.00
|0.90
|Marmara Denizi - [20.54 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|06 Temmuz 2026 07:00
|40.8558
|28.1539
|9.95
|1.60
|Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [57.19 km] Çıldır (Ardahan)
|06 Temmuz 2026 06:47
|41.4589
|43.8633
|5.81
|1.50
|Altıntaş (Kütahya)
|06 Temmuz 2026 06:24
|39.0633
|29.9125
|10.42
|1.90
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|06 Temmuz 2026 06:18
|37.3058
|36.9686
|7.00
|1.80
|Yeşilova (Burdur)
|06 Temmuz 2026 05:44
|37.5428
|29.7914
|5.42
|1.80
|Pınarbaşı (Kayseri)
|06 Temmuz 2026 05:30
|38.7308
|36.3867
|7.08
|1.30
|Karapürçek (Sakarya)
|06 Temmuz 2026 05:27
|40.6722
|30.5717
|7.03
|0.90
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Temmuz 2026 05:20
|39.1650
|28.2569
|7.00
|1.80
|Vezirköprü (Samsun)
|06 Temmuz 2026 05:16
|41.0186
|35.4428
|10.06
|1.20
|Bigadiç (Balıkesir)
|06 Temmuz 2026 05:08
|39.3644
|28.5514
|7.00
|1.20
|Vezirköprü (Samsun)
|06 Temmuz 2026 05:07
|41.0347
|35.3844
|9.82
|1.10
|Pülümür (Tunceli)
|06 Temmuz 2026 05:06
|39.5889
|39.8258
|7.00
|1.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Temmuz 2026 04:56
|39.1225
|28.3428
|6.04
|1.50
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Temmuz 2026 04:29
|39.2119
|28.1400
|6.98
|0.80
|Ula (Muğla)
|06 Temmuz 2026 04:22
|37.0811
|28.4328
|6.99
|1.00
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Temmuz 2026 04:18
|39.1786
|28.2864
|7.05
|1.10
|Akdeniz - [156.03 km] Datça (Muğla)
|06 Temmuz 2026 04:16
|35.3272
|27.0422
|7.70
|1.60
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Temmuz 2026 04:12
|39.1067
|28.3564
|11.90
|2.00
|Bergama (İzmir)
|06 Temmuz 2026 04:04
|39.0056
|27.1600
|8.36
|1.20
|Çatak (Van)
|06 Temmuz 2026 03:44
|38.0714
|43.0603
|7.00
|1.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Temmuz 2026 03:41
|39.2083
|28.1178
|7.00
|1.40
|Merkez (Bolu)
|06 Temmuz 2026 03:36
|40.8183
|31.6042
|7.00
|1.00
|Karadeniz
|06 Temmuz 2026 03:31
|43.3264
|39.7197
|10.65
|2.70
|Akdeniz - [24.07 km] Fethiye (Muğla)
|06 Temmuz 2026 03:25
|36.4083
|28.8636
|37.44
|1.40
|Beypazarı (Ankara)
|06 Temmuz 2026 03:05
|40.1858
|31.7606
|7.04
|1.60