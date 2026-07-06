Adana'da 3,5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD ) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Saimbey olan 3,5 büyüklüğünde deprem oldu.

Saat 10.12'de meydana gelen deprem 8,4 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depreme ilişkin herhangi bir olumsuzluk kaydedilmedi.