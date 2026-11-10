Adana'da 3,5 büyüklüğünde deprem

Adana 'da merkez üssü Kozan ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre saat 06.42'de meydana gelen depremin derinliği 13,24 kilometre.



DÜN DE 4,6 İLE SALLANDI



Adana Kozan'da dün de 4,6 büyüklüğünde sarsıntı meydana gelmişti.



Sarsıntının derinliği 15.35 kilometre olarak kayda geçti. Çevre illerden de hissedilen depremde can ve mal kaybı yok.