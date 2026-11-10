Adana'da 3,5 büyüklüğünde deprem
10.11.2026 07:39
NTV
Adana Kozan'da deprem
Adana'nın Kozan ilçesinde saat 06.42'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Adana'da merkez üssü Kozan ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre saat 06.42'de meydana gelen depremin derinliği 13,24 kilometre.
DÜN DE 4,6 İLE SALLANDI
Adana Kozan'da dün de 4,6 büyüklüğünde sarsıntı meydana gelmişti.
Sarsıntının derinliği 15.35 kilometre olarak kayda geçti. Çevre illerden de hissedilen depremde can ve mal kaybı yok.
SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Sındırgı (Balıkesir)
|10 Kasım 2026 06:54
|39.1323
|28.3345
|7.04
|0.90
|Dursunbey (Balıkesir)
|10 Kasım 2026 06:47
|39.5260
|28.6522
|5.95
|1.10
|Kozan (Adana)
|10 Kasım 2026 06:42
|37.5327
|35.6322
|13.24
|3.50
|Evren (Ankara)
|10 Kasım 2026 06:28
|38.9607
|33.6870
|7.00
|0.90
|Kovancılar (Elazığ)
|10 Kasım 2026 06:06
|38.7445
|40.0000
|10.57
|1.80
|Sındırgı (Balıkesir)
|10 Kasım 2026 05:49
|39.1457
|28.3078
|12.18
|1.00
|Akdeniz - [71.37 km] Kumluca (Antalya)
|10 Kasım 2026 05:43
|35.9783
|31.0960
|32.33
|2.00
|Göksun (Kahramanmaraş)
|10 Kasım 2026 05:35
|38.1385
|36.6720
|7.05
|1.20
|Horasan (Erzurum)
|10 Kasım 2026 05:30
|40.0818
|41.9315
|10.89
|1.10
|Akçakale (Şanlıurfa)
|10 Kasım 2026 05:22
|36.8280
|38.8315
|14.24
|2.60
|Simele, Duhok (Irak) - [04.99 km] Silopi (Şırnak)
|10 Kasım 2026 05:17
|37.0992
|42.4675
|7.07
|1.30
|Köprüköy (Erzurum)
|10 Kasım 2026 04:58
|40.0732
|41.9223
|11.88
|2.30
|Beyşehir (Konya)
|10 Kasım 2026 04:52
|37.5260
|31.4765
|6.71
|1.80
|Beyşehir (Konya)
|10 Kasım 2026 04:51
|37.5160
|31.4543
|7.05
|0.90
|Akdeniz
|10 Kasım 2026 04:50
|34.8078
|26.0843
|7.27
|2.20
|Altınyayla (Sivas)
|10 Kasım 2026 04:48
|39.2838
|36.6483
|7.00
|1.60
|İpekyolu (Van)
|10 Kasım 2026 04:43
|38.5507
|43.4980
|7.00
|1.50
|Sındırgı (Balıkesir)
|10 Kasım 2026 04:40
|39.2300
|28.1582
|7.01
|1.00
|Kozan (Adana)
|10 Kasım 2026 04:36
|37.5502
|35.6080
|7.07
|1.30
|Ege Denizi - [13.28 km] Dikili (İzmir)
|10 Kasım 2026 04:06
|38.9332
|26.6627
|6.93
|1.40
|Sultandağı (Afyonkarahisar)
|10 Kasım 2026 03:39
|38.5962
|31.4535
|7.00
|1.80