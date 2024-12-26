Adana'da 399 litre sahte içki ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki bulunduğu belirlenen 39 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.



Polis ekipleri, ev, iş yeri ve araçlarda yaptıkları aramada 399 litre sahte içki ile sahte içki yapımında kullanılan 86 litre etil alkol ve 766 aroma kiti ele geçirdi.



Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.



Polis kamerasınca operasyona ilişkin kaydedilen görüntülerde, bir evin sahte içki üretimi için imalathaneye dönüştürüldüğü yer alıyor.

