Adana'da 4 el bombası ve 80 silah ele geçirildi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyon ve denetimlerde 4 el bombası ile 80 silah ele geçirildi.

Adana'da 4 el bombası ve 80 silah ele geçirildi

'da Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7-13 Ekim'de ilçe genelindeki operasyon ve denetimler kapsamında çok sayıda ev, iş yeri ve aracı aradı.

Çalışmalar sonucu yasa dışı yollarla temin edildiği belirlenen 2'si kalaşnikof 32 tüfek, 43 tabanca, 5 kurusıkı tabanca, bu silahlara ait çok sayıda mermi ve kartuş, 4 el bombası, 289 uyuşturucu hap, Hint keneviri ve hassas terazi ele geçirildi.

Denetimlerde, çalıntı olduğu tespit edilen 5 motosiklete de el konuldu.

Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili gözaltına alınan 35 şüpheli tutuklandı.

Polis ekipleri, denetimlerde farklı suçlardan aranan 278 kişiyi de yakaladı.

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