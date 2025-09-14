Adana'da 4 katlı binada yangın
Adana'nın Seyhan ilçesinde, 4 katlı binada çıkan yangın paniğe neden oldu.
Adana'nın Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi'nde 4 katlı binanın son katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
