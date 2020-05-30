Adana'da 4. kattan düşen genç kız yaralandı

Adana'da 4 katlı apartmanın son katından düşerek yaralanan 16 yaşındaki kız çocuğu, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Anadolu Ajansı - DHA 30.05.2020 - 05:47

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Merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi Mücahitler Caddesi üzerinde 4 katlı binanın son katında oturan Elanur B. henüz belirlenemeyen nedenle dengesini kaybederek pencereden düştü.

Ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Binanın giriş katındaki beton çıkıntıya düşerek yaralanan Elanur B. sağlık ekiplerince bulunduğu yerden alındı.

Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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