Adana İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada çok sayıda yabancı uyruklunun minibüsle kente getirileceğini belirledi.
Şehrin girişlerinde önlem alan ekipler, şüpheli bulunan iki minibüsü Adana-Ceyhan karayolunda durdurdu. Minibüslerde 42 Suriyelinin bulunduğu tespit edildi.
Suriyelilerin, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiği öğrenildi.
Adana'da 42 yabancı uyruklu yakalandı
Anadolu AjansıTürkiye
Adana'da, yasa dışı yollardan Türkiye'ye girdiği belirlenen 42 yabancı uyruklu yakalandı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada çok sayıda yabancı uyruklunun minibüsle kente getirileceğini belirledi.