Adana İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada çok sayıda yabancı uyruklunun minibüsle kente getirileceğini belirledi.

Şehrin girişlerinde önlem alan ekipler, şüpheli bulunan iki minibüsü Adana-Ceyhan karayolunda durdurdu. Minibüslerde 42 Suriyelinin bulunduğu tespit edildi.

Suriyelilerin, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiği öğrenildi.