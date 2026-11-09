Adana'da 4.6 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD ) Deprem Dairesi'nin verilerine göre saat 15.28'de merkez üssü Adana'nın Kozan ilçesi olan 4.6 büyüklüğünde bir deprem oldu.

Sarsıntının derinliği 15.35 kilometre olarak kayda geçti. Çevre illerden de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yok.