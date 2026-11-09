Adana'da 4.6 büyüklüğünde deprem
09.11.2026 15:41
Son Güncelleme: 09.11.2026 15:57
NTV
Sarsıntı çevre illerden de hissedildi.
Adana'nın Kozan ilçesinde saat 15.28'de 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre saat 15.28'de merkez üssü Adana'nın Kozan ilçesi olan 4.6 büyüklüğünde bir deprem oldu.
Sarsıntının derinliği 15.35 kilometre olarak kayda geçti. Çevre illerden de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yok.