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Adana'da 4.6 büyüklüğünde deprem

09.11.2026 15:41

Son Güncelleme: 09.11.2026 15:57

Adana'da 4.6 büyüklüğünde deprem
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Sarsıntı çevre illerden de hissedildi.

Tuğba ÖztürkGündem editörü
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Adana'nın Kozan ilçesinde saat 15.28'de 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre saat 15.28'de merkez üssü Adana'nın Kozan ilçesi olan 4.6 büyüklüğünde bir deprem oldu.

 

Sarsıntının derinliği 15.35 kilometre olarak kayda geçti. Çevre illerden de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yok.