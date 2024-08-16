Adana'da 46 sürücüye korna cazası

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesine bağlı sivil trafik polisleri, farklı noktalarda gereksiz korna çaldığı belirlenen toplu taşıma araçlarının plakalarını ekiplere bildirdi. 46 sürücüye toplam 31 bin 740 lira para cezası kesildi.



Sürücülerden biri, otomobilini durağa park eden bir kişiyi uyarmak için korna çaldığı için ceza yediğini savundu. Denetimde ekipler, trafik akışını engelleyecek şekilde park edilen araçları da çekiciyle kaldırdı.

