Adana'da 46 sürücüye korna cazası

Adana'da gereksiz korna çaldığı tespit edilen 46 toplu taşıma aracı sürücüsüne ceza kesildi.

Adana'da 46 sürücüye korna cazası

İl Emniyet Müdürlüğü Denetleme Şubesine bağlı sivil trafik polisleri, farklı noktalarda gereksiz korna çaldığı belirlenen toplu taşıma araçlarının plakalarını ekiplere bildirdi. 46 sürücüye toplam 31 bin 740 lira para cezası kesildi.

Sürücülerden biri, otomobilini durağa park eden bir kişiyi uyarmak için korna çaldığı için yediğini savundu. Denetimde ekipler, trafik akışını engelleyecek şekilde park edilen araçları da çekiciyle kaldırdı.

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