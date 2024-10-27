Adana'da 5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgilere göre, Adana'da saat 20.07’de merkez üssü Kozan ilçesi olan 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

20,13 kilometre derinlikte meydana gelen deprem nedeniyle vatandaşlar panikle sokaklara çıkarken, deprem Adana il merkezi ve çevre illerde de hissedildi.



Saat 17.56'da Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde de 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.



BAKAN YERLİKAYA: OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremin ardından yaptığı açıklamada an itibariyla olumsuz bir durumun bulunmadığını kaydetti.

Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:



"Adana’nın’ın Kozan ilçesinde 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başladı. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır.



Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."



BAKAN URALOĞLU: ULAŞIM VE HABERLEŞMEYE DAİR BİR SORUN TESPİT EDİLMEDİ



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ise "Adana’da 5 büyüklüğünde meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili kurumlarımızın saha tarama çalışmaları devam ediyor. Şu ana kadar ulaşım ve haberleşmeye dair herhangi bir sorun tespit edilmemiştir. Rabbim her türlü afetten memleketimizi korusun" açıklamasında bulundu.

ADANA VALİSİ KÖŞGER: OLUMSUZ BİR DURUM YOK



Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, "İlimizde şu an için bir olumsuzluk yok, taramalarımız sürüyor" ifadesini kullandı.

