Adana'da 5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD ) Deprem Dairesi'nin verilerine göre Adana 'nın Saimbeyli ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem oldu.

Saat 04.02'de meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. Sarsıntı Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri, Gaziantep gibi çevre illerde de hissedildi.

AFAD: AN İTİBARIYLA OLUMSUZLUK YOK

AFAD, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde meydana gelen deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durumun bulunmadığını duyurdu.

Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: “Adana ilimizin Saimbeyli ilçesinde saat 04.02'de meydana gelen ve Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri, Gaziantep illerimizde hissedilen 5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.”

Adana Valiliği de an itibarıyla olumsuz herhangi bir durumun bulunmadığını bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada "112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşan ihbar yoktur. AFAD ile ilgili ekiplerimiz tarafından saha tarama çalışmaları devam etmekte olup, gelişmeler yakından takip edilmektedir." ifadeleri yer aldı.

VALİLİK: OLUMSUZ İHBAR YOK

Adana Valiliği de an itibarıyla olumsuz herhangi bir durumun bulunmadığını bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada "112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşan ihbar yoktur. AFAD ile ilgili ekiplerimiz tarafından saha tarama çalışmaları devam etmekte olup, gelişmeler yakından takip edilmektedir." denildi.

BAKANLARDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Adana'da 5 büyüklüğünde meydana gelen depreme ilişkin, an itibarıyla herhangi bir olumsuz durum bulunmadığını, ekiplerin çalışmalarına devam ettiğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da, deprem nedeniyle bölgedeki ulaşım ve haberleşme altyapısında herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını söyledi.