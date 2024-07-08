Adana'da 5 yaşındaki çocuğa köpek saldırısı: Durumu ağır

Adana'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki Abbas Haşmet ağır yaralandı.

Adana'da 5 yaşındaki çocuğa köpek saldırısı: Durumu ağır

'nın Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi'nde 5 Temmuz'da saat 15.00 sıralarında arkadaşlarıyla sokakta oyun oynayan Suriye uyruklu Abbas Haşmet, sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

Bacağından yaralanan Haşmet, yere yığıldı. Haşmet'in arkadaşları, haber vermek için ailesinin yanına gitti.

Bu sırada 5 sokak köpeği daha yerde yatan Haşmet'e saldırdı. Abbas Haşmet'in yakınları, gelip köpekleri uzaklaştırdı.

Kanlar içinde kalan ve bayılan Abbas Haşmet, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından 5 Ocak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada müdahalesi yapılan Haşmet, önce Yüreğir Devlet Hastanesi'ne daha sonra ileri tedavisi için Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Abbas Haşmet'in durumunun ağır olduğu bildirildi.

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