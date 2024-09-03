Adana'da 61 ruhsatsız silah ele geçirildi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyon ve denetimlerde 61 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Adana'da 61 ruhsatsız silah ele geçirildi

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 26 Ağustos-1 Eylül'de ilçe genelindeki operasyon ve denetimler kapsamında çok sayıda ev, iş yeri ve aracı aradı.

Çalışmada, ruhsatsız olduğu tespit edilen 15 av tüfeği, 40 tabanca ve 6 kurusıkı tabanca, yapımında kullanılan parçalar, çelik yelek, çok sayıda mermi ve kartuş ile 158 uyuşturucu hap bulundu.

Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı.

ekipleri, denetimlerde farklı suçlardan aranan 213 kişiyi de yakaladı.

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