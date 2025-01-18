Adana'da 7 milyon 50 bin makaron ele geçirildi
Adana'da 7 milyon 50 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Kapalı kasa kamyoneti takibe alan ekipler, merkez Sarıçam ilçesinde durdurdukları araçta 7 milyon 50 bin makaron ele geçirdi.
Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.
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