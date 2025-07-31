Adana'da 7 ruhsatsız silah ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Yüreğir ilçesindeki iki eve operasyon düzenledi.



Ekipler, adreslerde ruhsatsız 4 tabanca ve 3 av tüfeği, bu silahlara ait mermi ve kartuşlar ile bir kesici alet ele geçirdi.



Operasyonda gözaltına alınan iki şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.



Jandarma ekiplerinin kamerasınca, evlerde arama yapılması, silahlar ile mermi ve kartuşların saklandığı yerlerde bulunması görüntülendi.

