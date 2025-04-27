Adana'da 712 kök Hint keneviri ele geçirildi, tarla sahibi gözaltında

Adana İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ceyhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında bir tarlada Hint keneviri ekili olduğu bilgisine ulaştı.

Ekipleri bu bilgi üzerine tarla sahibini takibe aldı. Yapılan takip sonucunda tarla sahibi kenevirlere bakarken suçüstü yakalandı.

Tarlada ekili halde 712 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Tarla sahibi ise gözaltına alındı.