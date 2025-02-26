Adana'da 750 litre sahte içki ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki bulunduğu belirlenen merkez Seyhan ilçesindeki iki ev ve bir iş yerine operasyon düzenledi.



Adreslerdeki aramalarda 750 litre sahte içki ve ruhsatsız tabanca bulundu.



Polis ekipleri, adreslerdeki 3 zanlıyı gözaltına aldı.