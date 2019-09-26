Adana'nın Kozan ilçesinde otomobiliyle polisten kaçan ve alkollü olduğu anlaşılan B.K.'ye 11 bin 520 lira trafik cezası verildi. B.K.'nin otomobilinin değerinin ise 8 bin 500 lira olduğu ortaya çıktı.

Kozan'da, otomobilin sürücüsü B.K., trafik ekiplerinin uygulama noktasında yaptıkları 'dur' ihtarına uymadı. Bunun üzerine takviye ekip çağrısı yapan ekipler, otomobilin peşine düştü. Yaklaşık 30 dakika boyunca süren kovalama sonucu otomobil, Karacaoğlan Mahallesi'nde durduruldu.

Otomobilden indirilen B.K.'ye alkol kontrolü yapan ekipler sürücünün 2.00 promilin üzerinde alkollü olduğunu belirledi. B.K.’ye, 'trafiği tehlikeye düşürmek', 'kırmızı ışık ihlali', 'drift', 'dur ihtarına uymamak' ve ‘alkollü araç kullanmak’ ile çeşitli kural hatalarından dolayı toplam 11 bin 520 TL para cezası kesildi.

B.K.'nin otomobili ise ilçedeki yediemin otoparkına çekildi.