Adana'da 80 firari için şafak operasyonu

Adana'da çeşitli suçlardan aranması olan ve kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 80 firarinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda firari yakalandı.

Haberler - DHA 07.07.2022 - 09:16

Adana'da 80 firari için şafak operasyonu

'da polis ekipleri, yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucu kent genelinde çeşitli suçlardan aranması olan, borçlarını ve kesilmiş para cezalarını ödemeyen, cezaevinden kaçan, hakkında kesinleşmiş hapis cezası olmasına rağmen teslim olmayan 80 firarinin adresini belirledi.

Savcılık talimatıyla firarilerin evlerine şafak vakti operasyon düzenlendi.

Operasyonda yakalanan çok sayıda firari, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerin ardından firarilerin, adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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