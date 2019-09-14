Adana'nın Yüreğir ilçesinde gece yarısı 80 yaşındaki bir kadının evine girip darp eden zanlı yakalandı.

Belören Mahallesi'nde 9 Eylül gece meydana gelen olayda iddiaya göre Fatma Altunöz, bir süre komşularında oturduktan sonra tek başına yaşadığı evine döndü. Altunöz, namaz kılıp yattıktan kısa bir süre sonra yüzünde bir el hissetti.

'YETİŞİN KOMŞULAR'

Gözünü açtığında karşısında bir adam gördü. Yaşlı kadın, çığlık atıp "yetişin komşular" diye bağırdı. Zanlı, kadının ağzına eliyle bastırarak bağırmasını önlemeye çalıştı. Daha sonra da kadına yumruk attı. Yaşlı kadın, zanlının elini ısırınca sinirlenen zanlı, darp etmeye devam etti.

Bu sırada sokaktan sesler gelmeye başlayınca şüpheli korkup kaçtı.

Olay yerine gelen ekipler de şahsın evli ve 2 çocuk babası 54 yaşındaki İ.M. olduğunu tespit etti.

Sanık, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Olayla ilgili daha sonra Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, zanlı hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartıldığını duyurdu. Bunun üzerine Yüreğir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri şüpheliyi yakaladı.

Mahkemeye sevk edilen sanık, tutuklanarak cezaevine gönderildi.