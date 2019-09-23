Adana'da İngilizce öğretmeni Selma Mühür (48), Merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'nde 8. kattaki dairesinin balkonundan dengesini kaybederek düştü.
Ağır yaralanan Mühür, komşuların ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Mühür, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Adana’da 8’inci kattan düşen İngilizce öğretmeni hayatını kaybetti
İHA, Anadolu AjansıTürkiye
Adana'da dengesini kaybederek balkondan düşen İngilizce öğretmeni hayatını kaybetti.
Adana'da İngilizce öğretmeni Selma Mühür (48), Merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'nde 8. kattaki dairesinin balkonundan dengesini kaybederek düştü.