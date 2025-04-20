Adana'da acı olay! 3 çocuk babası halı sahada hayatını kaybetti

Adana 'nın Çukurova ilçesinde futbol oynarken kalp krizi geçiren bir kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Arkadaşları, önce yorgunluk nedeniyle yere yattığını düşündüğü Bakırhan’ın uzun süre hareketsiz kaldığını görünce yanına koştu.



İhbar üzerine sahaya gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalesi yapılan Bakırhan’ı Çukurova Devlet Hastanesi’ne götürdü. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Bakırhan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.



Bakırhan'ın cenazesi, Buruk Mezarlığı'nda toprağa verildi.