Adana'da acı olay: Yeğenini kurtarmak isteyen dayı öldü
Adana'da sulama kanalına düşen yeğeni Ayaz Çavuş'u kurtarmak için suya atlayan dayısı Serdal Çavuş, boğularak hayatını kaybetti.
Adana'da kanal kenarında yürüyen 9 yaşındaki Ayaz Çavuş, dengesini kaybedip suya düştü.
Ayaz’ın suda çırpındığını gören 44 yaşındaki dayısı Serdal Çavuş da kanala atladı.
ÇEVREDEKİLER MÜDAHALE ETTİ
Çevredekilerin attığı can simidine tutunan Ayaz Çavuş, sudan çıktı.
Serdal Çavuş ise bir süre suda sürüklendikten sonra çevredekiler tarafından kıyıya çıkarıldı.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edilirken, Ayaz ve Serdal Çavuş, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
HAYATINI KAYBETTİ
Tedaviye alınan Serdal Çavuş, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
Serdal Çavuş'un cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.
Öte yandan 9 yaşındaki Ayaz Çavuş’un ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
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