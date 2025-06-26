Adana'da acı olay: Yeğenini kurtarmak isteyen dayı öldü

Adana'da kanal kenarında yürüyen 9 yaşındaki Ayaz Çavuş, dengesini kaybedip suya düştü.

Ayaz’ın suda çırpındığını gören 44 yaşındaki dayısı Serdal Çavuş da kanala atladı.

ÇEVREDEKİLER MÜDAHALE ETTİ

Çevredekilerin attığı can simidine tutunan Ayaz Çavuş, sudan çıktı.

Serdal Çavuş ise bir süre suda sürüklendikten sonra çevredekiler tarafından kıyıya çıkarıldı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edilirken, Ayaz ve Serdal Çavuş, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Tedaviye alınan Serdal Çavuş, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Serdal Çavuş'un cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

Öte yandan 9 yaşındaki Ayaz Çavuş’un ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.