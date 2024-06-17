Adana’da ahşap atölyesinde yangın: İtfaiye ve TOMA birlikte müdahale etti

Adana’da ahşap imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ve TOMA müdahalesiyle kontrol altına alındı.



Yangın, Yüreğir ilçesindeki Haydaroğlu Mahallesi Karataş Caddesi’nde yer alan bir ahşap imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.



İmalathaneden alevlerin yükseldiğini işyerin bekçisi Kaplan Ö. durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.