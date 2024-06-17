Adana’da ahşap atölyesinde yangın: İtfaiye ve TOMA birlikte müdahale etti

Adana’nın Yüreğir ilçesindeki bir ahşap imalathanesinde gece saatlerinde yangın çıktı. Yangın, itfaiye ve TOMA’nın müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Adana’da ahşap atölyesinde yangın: İtfaiye ve TOMA birlikte müdahale etti

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’da ahşap imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ve TOMA müdahalesiyle kontrol altına alındı.

, Yüreğir ilçesindeki Haydaroğlu Mahallesi Karataş Caddesi’nde yer alan bir ahşap imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

İmalathaneden alevlerin yükseldiğini işyerin bekçisi Kaplan Ö. durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Adana’da ahşap atölyesinde yangın: İtfaiye ve TOMA birlikte müdahale etti - 1

Olay yerine gelen itfaiye yangına müdahaleye etmeye başladı.

kontrol altına alınamayınca takviyeye 3 Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) geldi.

İtfaiye ve TOMA’nın müdahalesiyle yangın uzun uğraşların ardından kontrol altına alındı.

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