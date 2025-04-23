Adana’da ailesiyle sulama kanalına düşen baba öldü

Karayusuflu Mahallesi’nde yaşanan olayda, Yakup Kaya (22) yönetimindeki motosiklet, üzerinde eşi Güllü Kaya (21) ve çiftin oğulları Muhammed Ayaz Kaya (2) ile birlikte seyir halindeyken kontrolden çıkarak sulama kanalına uçtu.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan aile, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen sürücü Yakup Kaya kurtarılamadı.

Güllü Kaya ve Muhammed Ayaz’ın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.