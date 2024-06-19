Adana'da akaryakıt ve karpuz yüklü iki TIR çarpıştı, yangın çıktı

Adana'da Faruk Akçakaya idaresindeki akaryakıt yüklü TIR, Adana-Pozantı Otoyolu'nun Gülek mevkisinde Mehmet Çakıcı'nın kullandığı karpuz yüklü TIR'a arkadan çarptı.



TIR'daki akaryakıtın alev alması nedeniyle patlama meydana geldi.



İki aracın sürücüsü de kazadan yara almadan kurtuldu.



Kaza yerine Adana ve Mersin'den itfaiye ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, otoyolun Pozantı istikameti trafik ekiplerince ulaşıma kapatıldı.



Ekiplerin söndürme çalışması devam ediyor.