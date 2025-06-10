Adana'da akılalmaz olay: Döner yediği sırada kanlar içinde yerde kaldı
Adana'da bir kişi döner yediği sırada nereden geldiği belli olmayan bir kurşunla başından vuruldu. Polis silahı ateşleyeni arıyor.
Adana'da bir kişi nereden geldiği belli olmayan kurşunla vurudu.
Olay, dün saat 21.00 sıralarında Seyhan ilçesinde meydana geldi.
Cadde üzerindeki bir dönercide dürüm yiyen Ahmet Malgir, bir anda yere yığıldı.
İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Başından kan sızan Malgir, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
DURUMU KRİTİK
Burada başına kurşun isabet ettiği belirlenen Malgir, ameliyata alındı.
Ahmet Malgir'in hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.
Polis tarafından yapılan ilk incelemede, kurşunun dönerci dükkanını tavanından içeri düştüğü belirlendi.
Silahı ateşleyen kişinin bulunması için soruşturma başlatıldı.
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