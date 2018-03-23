Adana'da alev alan TIR'dan yaralı olarak çıktı

Adana’nın merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi'nde plakası henüz belirlenemeyen bir TIR, seyir halindeyken alev aldı.
İsmi belirtilmeyen sürücü yaklaşık 50 metre gittikten sonra aracını kaldırıma çarparak durdurdu.
Vücudunun bir bölümü yanmış olarak araçtan inen sürücü, çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürdü. TIR ise kullanılamaz hale geldi.
Sağlık durumu ağır olduğu belirtilen yaralı sürücü, ambulansla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırıldı.
İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlattı.