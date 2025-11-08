Adana'da alevler geceyi aydınlattı
08.11.2025 07:38
Son Güncelleme: 08.11.2025 07:59
Anadolu Ajansı
Adana'da sabaha karşı hırdavat dükkanında çıkan yangına itfaiye ekipleri, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) desteğiyle müdahale etti.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bulunan Seyhan Ticaret Merkezi'ndeki 3 katlı hırdavat dükkanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiyenin alevlerle mücadelesine İl Emniyet Müdürlüğü'nün TOMA da katıldı. Bitişikteki iş yerlerine de sıçrayan yangın sabah saatlerinde kontrol altına alındı.
