Adana'da alevler geceyi aydınlattı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bulunan Seyhan Ticaret Merkezi'ndeki 3 katlı hırdavat dükkanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiyenin alevlerle mücadelesine İl Emniyet Müdürlüğü'nün TOMA da katıldı. Bitişikteki iş yerlerine de sıçrayan yangın sabah saatlerinde kontrol altına alındı.