Adana’da ambulansa yumruklu saldırı: “Beni tanıyor musun?”

Adana ’da bir kişi sürücüsüyle tartıştığı ambulansın camını yumrukladı. Olay, gece saatlerinde Sarıçam ilçesindeki Ahmet Zenbilci Bulvarı’nda meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi trafikte yol verme nedeniyle ambulans sürücüsü ile tartıştı. Araçlardan inen sürücüler bir süre tartışmayı sürdürdü. Daha sonra ambulans şoförü aracına bindi.

Bu sırada koşarak ambulansa yaklaşan otomobil sürücüsü, “Beni tanıyor musun?” diye bağırıp, hakaretlerde bulundu.



Ambulans sürücüsü ise araçla bölgeden uzaklaştı.



Yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile anbean kaydedildi.