Adana'da amir dehşeti: İşçiyi tabancayla vurdu

Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ASKİ'nin şantiyesinde görevli amir Taner A., henüz bilinmeyen nedenle işçi Ahmet A. ile tartıştı.

Kavgaya dönüşen olayda amir, yanındaki tabancayla işçiyi ayağından vurdu.

Ahmet A., yere yığılırken şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi yapılan Ahmet A., ambulansla hastaneye götürüldü.

GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli Taner A. ise Seyhan Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma ile yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyete götürülen Taner A.'nın işlemlerinin sürdüğü bildirildi.