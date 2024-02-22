Adana’da apartman dairelerinde uyuşturucu imalatı

Adana’da jandarma ekipleri, apartman dairelerinde uyuşturucu yetiştirenlere yönelik operasyon düzenledi. İklimlendirme sistemiyle kenervir yetiştirdikleri belirlenen 5 kişi, gözaltına alındı.

Adana’da apartman dairelerinde uyuşturucu imalatı

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’da apartman dairelerine kurdukları iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştirdiği belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Komutanlığı ekipleri, bazı apartman dairelerinde iklimlendirme sistemi kurularak Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine merkez Seyhan ve Çukurova ilçelerinde 7 adrese düzenledi.

Adreslerde, narkotik köpeği ile yapılan aramalarda, 32 kök Hint keneviri, 7 iklimlendirme cihazı, 12 havalandırma sistemi ve kapalı alanda imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Ekipler, operasyonda 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

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