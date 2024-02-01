Adana'da apartman dairesinde çıkan yangın hasara neden oldu

Adana'da bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Adana'da apartman dairesinde çıkan yangın hasara neden oldu

Merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın son katındaki dairede çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile polis ekipleri sevk edildi.

Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri, yangının çıktığı daireye girerek alevlere müdahale etti.

Diğer katlara sıçramadan söndürülen yangın sonucu dairede büyük çapta hasar oluştu.

İtfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışması sürüyor.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...