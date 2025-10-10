Adana'da apartmanda yangın paniği

Adana'da bir apartmanın 7. katındaki dairede çıkan yangın paniğe neden oldu.

'nın Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'ndeki bir apartmanda çıktığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, binanın 7. katındaki daireden yükselen alevlere müdahale etti.

Bu sırada polis ekipleri daireleri kontrol ederek vatandaşları uyardı, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yaklaşık iki saat süren yangın sonucu dairede hasar oluştu.

