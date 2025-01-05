Adana'da araçlarını hatalı park eden 634 kişiye para cezası
Adana'da trafik denetiminde araçlarını hatalı park ettikleri belirlenen 634 sürücüye para cezası uygulandı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Sefa Özler, Ali Münif Yeğenağa, Çakmak, Kızılay, Cemal Gürsel ve Abidin Paşa caddelerinde denetim yaptı.
Denetimde, hatalı park edilen 634 aracın sürücüsüne 934'er lira ceza kesildi.
Trafik akışını engelledikleri tespit edilen 23 araç da çekicilerle kaldırılıp otoparka götürüldü.
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