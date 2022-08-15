Adana'da araçta unutulan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde arabada unutulan Suriye uyruklu 3 yaşındaki Badr Aldın Malahafjı yaşamını yitirdi.

Olay, saat 17.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yeşilyuva Mahallesi'nde meydana geldi.



Malahafjı ailesi, alışveriş dönüşü otomobillerini evlerinin yakınındaki araziye park etti.



Otomobilin arka koltuğunda uyuyakalan oğulları Badr Aldın'ı araçta unutan anne baba, bir süre çocuklarının evde olmadığını fark etti. Badr Aldın'ı otomobilde unuttuklarını anlayan anne baba, aracın başına geldiğinde acı manzara ile karşılaştı.



Oğullarının otomobilde hareketsiz yattığını gören Malahafjı çifti, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.



Hava sıcaklığının yaklaşık 35 derecede seyrettiği saatlerde uzun süre otomobilde havasız kalan Badr Aldın'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.



Polisin olay yerinde yaptığı çalışmanın ardından küçük Badr Aldın'ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.



İsimleri öğrenilemeyen anne baba polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.