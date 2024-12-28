Adana’da aranan 2 kişi yakalandı

Adana’da aranan 2 kişi JASAT ekipleri tarafından yakalandı.

Adana’da aranan 2 kişi yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Yüreğir ilçesinde yapılan operasyonlarda; çeşitli suçlardan uzun süredir firari olan biri 23, diğeri 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan U.K. (30) ve E.Ç. (30) isimli şahıslar yakalandı.

Şahıslar çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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