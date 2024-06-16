Adana'da aranan hükümlü kurbanlık pazarında yakalandı

Adana'da 19 yıl 22 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü gittiği kurbanlık pazarında polis ekiplerince yakalandı.

Adana'da aranan hükümlü kurbanlık pazarında yakalandı

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık ve nitelikli olarak konut dokunulmazlığının ihlali suçlarından hakkında 19 yıl 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Suat Sakarya'nın Pınar Mahallesi'nde olduğunu belirledi.

Ekipler, firari hükümlüyü mahalledeki kurbanlık pazarında bir satıcıyla pazarlık yaptığı sırada yakaladı.

Hırsızlık suçlarından emniyette 35 suç kaydının bulunduğu öğrenilen hükümlü, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bayram ziyaretine giderken ölümden döndüler

Bayram ziyaretine giderken ölümden döndüler

Otoyolda korkutan yangın: Akaryakıt tankeriyle TIR çapıştı

Otoyolda korkutan yangın: Akaryakıt tankeriyle TIR çapıştı

Bakan Yerlikaya açıkladı: Bayram tatilinin ilk 4 gününde 26 kişi hayatını kaybetti

Bakan Yerlikaya açıkladı: Bayram tatilinin ilk 4 gününde 26 kişi hayatını kaybetti

Bakan Yumaklı'dan yangın açıklaması: "575 hektarlık alan zarar gördü"

Bakan Yumaklı'dan yangın açıklaması: "575 hektarlık alan zarar gördü"

Denizli'de silahlı saldırı: Baba yaralandı, oğlu yaşamını yitirdi

Denizli'de silahlı saldırı: Baba yaralandı, oğlu yaşamını yitirdi

Ataşehir'de otomobil taksiye çarptı: 3 yaralı

Ataşehir'de otomobil taksiye çarptı: 3 yaralı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...