Adana'da aranan iki hükümlü yakalandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde çeşitli suçlardan aranan iki hükümlü, polisin çalışmasıyla yakalandı.

Adana'da aranan iki hükümlü yakalandı
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'da Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği, "yağma" suçundan 20 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu için aranan Ahmet B.'nin merkez Sarıçam ilçesinde bulunduğunu belirledi.

Bölgeye giden ekipler, hükümlüyü sokakta yürürken yakaladı.

Ekipler, "hırsızlık" suçundan 10 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan Hakan D.'nin de PTT Evleri Mahallesi'nde bulunduğunu tespit etti.

Söz konusu adrese giden ekiplerce yakalanan Hakan D. ile Ahmet B., adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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