Adana'da arazi kavgası: 2 ölü, 4 yaralı

Adana'nın Karataş ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada Nuri Kılınç (50) ve Zeynel Kılınç (60) öldü, 4 kişi de yaralandı.



Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yenimurat Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında arazi meselesi bulunan iki aile arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Taraflar arasında çıkan çatışmada aynı aileden Nuri Kılınç (50), ağabeyi Zeynel K. (60) ve yeğeni Mehmet Mevlüt K. (28) ile karşı taraftan Bayram E. (61) ve oğulları uzman çavuş Celal E. (30) ile Mustafa E. (27) yaralandı.



İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Nuri Kılınç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer yaralılar ise ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.



Ağır yaralı Zeynel Kılınç (60) da, tedavi gördüğü hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Yaralı 4 kişinin hastanelerdeki tedavisi devam ediyor.