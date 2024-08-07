Adana'da art arda üç deprem

Adana'nın Kozan ilçesinde saat 05.32'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kozan olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.



Depremin 7,6 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

4,6 büyüklüğündeki depremin ardından birer dakikalık aralıklarla 4,5 ve 4 büyüklüklerinde depremler meydana geldi.

İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen depremden kaynaklı olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.



Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:



"Adana Kozan merkezli 4,6, 4,5 ve 4 büyüklüğünde arka arkaya 3 deprem meydana gelmiştir. Civar illerden de hissedilen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

KOZAN KAYMAKAMI: BİZE ULAŞAN OLUMSUZLUK YOK



Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü yaptığı açıklamada, tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.



Arslanköylü, "Bize ulaşan bir olumsuzluk yok. Apartmanda yaşayan vatandaşlarımız tedbir amaçlı evlerinden çıkmışlar. Hepimize geçmiş olsun." dedi.