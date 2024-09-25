Adana'da asayiş uygulamaları: 67 ruhsatsız silah ele geçirildi

Adana'da asayiş uygulamalarında 67 ruhsatsız silah ele geçirildi, 49 şüpheli tutuklandı.

Adana'da asayiş uygulamaları: 67 ruhsatsız silah ele geçirildi

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16-22 Eylül'de kentin önemli noktalarında asayiş uygulaması yaptı.

Çalışmalarda, ruhsatsız biri otomatik 34 tabanca, 25 tüfek, 8 kurusıkı tabanca ile 1922 fişek ve kartuş, 182 uyuşturucu hap, 88,95 gram uyuşturucu, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen parçalar ile 2 hassas terazi ele geçirildi.

Uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 245 kişi yakalandı. Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili 49 şüpheli tutuklandı.

Ekipler, çalışma kapsamında biri hacizli 3 araç ile 3'ü çalıntı, 4'ü trafikten menedilmiş 7 motosiklet ele geçirdi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Yeni görüntü: Bursa'da eğitim uçağı böyle düştü

TÜRKİYE HABERLERİ

İtfaiye Haftası ne zaman? (İtfaiye Haftas tarihleri)

İtfaiye Haftası ne zaman? (İtfaiye Haftas tarihleri)

Mardin’de evin avlusunda silahlı saldırı

Mardin’de evin avlusunda silahlı saldırı

Para sayma görüntüleri soruşturmasında yargı süreci başladı

Para sayma görüntüleri soruşturmasında yargı süreci başladı

CHP Genel Başkanı Özel, 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü'nü kutladı

CHP Genel Başkanı Özel, 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü'nü kutladı

Küçük Halil İbrahim’in acı ölümü: Babası fark etmedi, traktörün altında kaldı

Küçük Halil İbrahim’in acı ölümü: Babası fark etmedi, traktörün altında kaldı

Karşıdan karşıya geçmeye çalışırken araba çarptı

Karşıdan karşıya geçmeye çalışırken araba çarptı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...