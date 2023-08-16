Adana'da aşırı sıcaklar dükkan kapattırdı

Türkiye’nin en sıcak illerinden Adana’da bir fırıncı, sıcaktan bunalıp dükkanını 3 günlüğüne kapattı. Esnafın dükkanının camına yazdığı, "Aşırı sıcaktan bunaldım. 3 gün çalışmayacağım Pazartesi, Salı ve Çarşamba kapalıyız." yazısı dikkat çekti.

Adana'da aşırı sıcaklar dükkan kapattırdı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Adana’da sıcaklık gölgede 42 derece olarak ölçülürken park ve bahçelerdeki termometreler 49 dereceyi gördü.

Sıcaklardan dolayı kent merkezindeki sokaklar ve caddeler boş kaldı.

Kentte uzun yıllardır fırıncılık yapan Ramazan Şeker (44) ise merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’ndeki dükkanının camına, "Aşırı sıcaktan bunaldım. 3 gün çalışmayacağım Pazartesi, Salı ve Çarşamba kapalıyız." yazısını yazıp Mersin’e denize gitti.

Adana'da aşırı sıcaklar dükkan kapattırdı - 1

Mahalle sakinlerinde Halil Bolat, “Yazıyı görünce çok şaşırdım. Gerçekten katılıyorum. Fırıncılara Allah yardım etsin. Yazın hava çok sıcak. Bence yaptığı doğru bir şey. Aslında 3 gün değil, 1 haftada yapsa iyi olurdu. Kapatıp denize gitti.” dedi.

Cumali Kara isimli motokurye, “Şartlar zor, motosikletin lastiği yere yapışıyor. Sıcaklar dayanılmaz ama ekmek parası için çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Adana'da aşırı sıcaklar dükkan kapattırdı - 2

"3 GÜNLÜĞÜNE KENDİME İZİN VERDİM"

Fırıncı Zekeriye Şeker ise plajdan paylaştığı videoda, “11 yıldır fırıncılık yapmaktayım. Aşırı sıcaklara dayanamadım, bunaldım. Dışarı 50 derece, fırının içerisi bunun 2-3 katı. Herkesin kendisine izin vermesini isterim. Bende 3 günlüğüne kendime izin verdim ve denize çimmeye geldim.” diye konuştu.

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