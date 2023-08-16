Adana'da aşırı sıcaklar dükkan kapattırdı

Mahalle sakinlerinde Halil Bolat, “Yazıyı görünce çok şaşırdım. Gerçekten katılıyorum. Fırıncılara Allah yardım etsin. Yazın hava çok sıcak. Bence yaptığı doğru bir şey. Aslında 3 gün değil, 1 haftada yapsa iyi olurdu. Kapatıp denize gitti.” dedi.



Cumali Kara isimli motokurye, “Şartlar zor, motosikletin lastiği yere yapışıyor. Sıcaklar dayanılmaz ama ekmek parası için çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.



"3 GÜNLÜĞÜNE KENDİME İZİN VERDİM" Fırıncı Zekeriye Şeker ise plajdan paylaştığı videoda, “11 yıldır fırıncılık yapmaktayım. Aşırı sıcaklara dayanamadım, bunaldım. Dışarı 50 derece, fırının içerisi bunun 2-3 katı. Herkesin kendisine izin vermesini isterim. Bende 3 günlüğüne kendime izin verdim ve denize çimmeye geldim.” diye konuştu. NTV’yi sosyal medyadan takip edin