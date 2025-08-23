Adana'da bahşiş koşusu: Kaputa atladı

Adana'da düğün konvoyunu gören bir kişi, gelin arabasından bahşiş almak için koşarak kaputa atladı. Bir süre tehlikeli yolculuk yapan kişi, para aldıktan sonra uzaklaştı.

Adana'da bahşiş koşusu: Kaputa atladı

'nın merkez Çukurova ilçesinde seyir halindeki konvoyunu gören bir kişi, para alabilmek için yaklaşık 150 metre boyunca koştu.

Kırmızı ışıkta gelin arabasının kaputuna atlayan şahıs, bir süre öyle yolculuk yaptıktan sonra para aldı ve aracın gitmesine müsaade etti.

O anlar bir motosiklet sürücüsünün kamerası tarafından görüntülendi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...