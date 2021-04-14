Adana'da balıkçı teknesi battı: 1 ölü

Adana'nın merkez Sarıçam ilçezi Ayvalı Mahallesi'nde sabahın erken saatlerinde tekneyle baraj gölüne açılan Suat Özacarlı (58) ve Fatih Gözüküçük, balık avının ardından dönüşe geçti. Ancak kıyıya yaklaşık 50 metre mesafede tekne su almaya başladı.

Özacarlı ve Gözüküçük, kıyıya yüzerek ulaşmak için suya atladı. Durumu fark eden mahalleli de yardım etmek için tekneyle suya açıldı. Mahalleli Fatih Gözüküçük’ü kurtarırken Özacarlı'ya ise ulaşılamadı.

İhbar üzerine bölgeye arama kurtarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Suat Özacarlı için arama kurtarma çalışması başlattı. Bu sırada Fatih Gözüküçük, polisin çalışmasını yaşlı gözlerle izledi.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI



Suat Özacarlı'nın cansız bedenine ulaşıldı. Özacarlı’nın cenazesi kıyıya çıkarılırken, yakınları gözyaşlarına boğuldu.

EŞİ VE OĞLU, SON KEZ SARILDI



Eşi ve oğlu kıyıya gelip, Özacarlı'nın cansız bedenine sarıldı. Yakınlarının güçlükle uzaklaştırdığı acılı kadın ve oğlu, sinir krizleri geçirdi. Özacarlı'nın cesedi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.