Adana'da baraj gölünde kaybolan iki kişiden acı haber

Adana'nın Çukurova ilçesinde baraj gölüne giren iki kişi hayatını kaybetti.

Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde Seyhan Baraj Gölü'nden çığlıklar geldiğini duyan ve su kenarında bir erkeğe ait kıyafetler bulan vatandaşlar durumu polise bildirdi.



Diğer olayda ise Çatalan Köprüsü yakınlarında alkol aldıktan sonra baraj gölüne giren İbrahim Taner Fındık (47) bir süre sonra gözden kayboldu.



Fındık'ın sudan çıkmaması üzerine arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.



İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri, baraj gölünde kaybolan iki kişiyi bulmak için çalışma başlattı.



Ekiplerin yaptığı aramayla baraj gölünde kaybolan iki kişinin cesedine ulaşıldı.



Sudan çıkarılan cesetler, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.