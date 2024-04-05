imsakiye

Adana'da baraj gölüne giren kişi kayboldu

Adana'da bir kişinin Seyhan Baraj Gölü'nde kaybolduğu ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldı.

Adana'da baraj gölüne giren kişi kayboldu

Merkez Çukurova ilçesindeki Seyhan Gölü'ne giren kişinin kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, baraj gölü kıyısına arkadaşlarıyla gelen kişinin, girdiği suda kaybolduğunu belirledi.

Bunun üzerine bölgeye sevk edilen Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı polisler, botla göl ve kıyısında arama yaptı.

Kayıp kişinin olay yerindeki arkadaşlarının bilgisine başvuran ekiplerin çalışması sürüyor.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...